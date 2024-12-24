Sürücüler dikkat: O ölçümü yaptırmayana ceza yolda!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 12:17

Güncelleme: 24.12.2024 - 12:17

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılında uygulanacak idari para cezalarını güncelledi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara 14 bin 310 TL, çevreyi kirletenlere ise 6 bin 923 TL para cezası kesilecek.

CEZALAR ÇEVRE KANUNU KAPSAMINDA ARTIRILDI

Çevre Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında, idari para cezaları 2025 yılı için yüzde 43,93 oranında artırıldı. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca, çevreyi kirletenler ve çevreye yönelik ihlallerde bulunanlar için yeni ceza tutarları belirlendi.

EN YÜKSEK CEZA 114 BİN 584 TL'YE ÇIKACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte, en düşük ceza 14 bin 310 TL, en yüksek ceza ise 114 bin 584 TL olarak belirlendi.

EGZOZ ÖLÇÜMÜ YAPTIRMAYANLARA AĞIR CEZA

2024 yılında egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara 9 bin 943 TL ceza kesilirken, 2025 yılı itibarıyla bu tutar 14 bin 310 TL'ye çıkacak.

ÇEVREYİ KİRLETENLERE CEZALAR YÜKSELDİ

Çevreyi kirletenlere verilen ceza, 4 bin 810 TL'den 6 bin 923 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, plastik poşetlerin ilgili mevzuata aykırı şekilde dağıtılması durumunda ceza 114,55 TL ile 207 bin 747 TL arasında değişecek.