Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sürücüler dikkat: Tabelalar cumartesi günü değişecek!

Sürücüler dikkat: Tabelalar cumartesi günü değişecek!

15.10.2025 09:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Sürücüler dikkat: Tabelalar cumartesi günü değişecek!

Akaryakıt sektörü kaynakları, 18 ekim itibarıyla benzin fiyatlarında indirim beklentisinin gündemde olduğunu bildirdi. Motorin fiyatlarında da benzer bir adımın atılabileceği belirtiliyor.

Altın fiyatlarındaki hareketliliğin ardından sert düşüş yaşayan brent petrol, akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Akaryakıt sektörüne yakın kaynaklar, cumayı cumartesiye bağlayan gece pompaya yansıyacak şekilde benzinin litre fiyatında 1 TL’lik indirimin yapılacağını bildirdi.

Kaynaklar, mevcut fiyatların korunması halinde önümüzdeki hafta motorin grubunda da benzer bir indirimin uygulanabileceğini belirtiyor.

15 EKİM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin

  • İstanbul (Anadolu): 52.02 TL/L
  • İstanbul (Avrupa): 52.17 TL/L
  • İzmir: 53.36 TL/L
  • Ankara: 53.02 TL/L

Motorin

  • İstanbul (Anadolu): 53.13 TL/L
  • İstanbul (Avrupa): 53.25 TL/L
  • İzmir: 54.61 TL/L
  • Ankara: 54.27 TL/L
İlgili Konular: #benzin #motorin #benzin indirimi #motorine indirim