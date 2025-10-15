Sürücüler dikkat: Tabelalar cumartesi günü değişecek!

Altın fiyatlarındaki hareketliliğin ardından sert düşüş yaşayan brent petrol, akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Akaryakıt sektörüne yakın kaynaklar, cumayı cumartesiye bağlayan gece pompaya yansıyacak şekilde benzinin litre fiyatında 1 TL’lik indirimin yapılacağını bildirdi.
Kaynaklar, mevcut fiyatların korunması halinde önümüzdeki hafta motorin grubunda da benzer bir indirimin uygulanabileceğini belirtiyor.
15 EKİM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin
- İstanbul (Anadolu): 52.02 TL/L
- İstanbul (Avrupa): 52.17 TL/L
- İzmir: 53.36 TL/L
- Ankara: 53.02 TL/L
Motorin
- İstanbul (Anadolu): 53.13 TL/L
- İstanbul (Avrupa): 53.25 TL/L
- İzmir: 54.61 TL/L
- Ankara: 54.27 TL/L