Süt sektöründe çarpıcı iddia: 'Binde bir yağlı sütle ancak sulama yapılır! Acilen raflardan kaldırılmalı'

Yayınlanma: 27.02.2025 - 13:39

Güncelleme: 27.02.2025 - 13:48

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Cihat Şimşek, piyasada binde bir yağlı süt olarak satılan ürünün aslında süt olmadığını iddia etti.

Rengi süte benzeyen ürünün sulama amacıyla kullanılabileceğini söyleyen Başkan Şimşek, gerekçelerini sıralarken binde bir yağlı sütün insan sağlığına da zamanla zarar verebileceğini ifade ederek Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bu ürünlerin (Binde bir yağlı süt) raflardan kaldırılmasını da üreticiler adına talep etti.

BİNDE BİR YAĞLI SÜT, GERÇEK SÜT DEĞİLDİR



Cihat Şimşek, Kasım ayından bu yana raflarda yerini alan binde bir yağlı süte sert tepki gösterdi. "Bu sütten peynir ya da yoğurt yapılamaz, içinde yağ yok. Bu ürün, sulama amaçlı kullanılabilir" diyerek ürünü tanımlayan Başkan Şimşek, bu tür ürünlerin zamanla insan sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Şimşek, "Sütün içindeki en önemli madde yağdır. Bu ürünlerin tüketilmesi, insanların gerçek sütü tükettiklerinde bünyelerinin bunu hazmedememesi gibi sağlık sorunlarına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

FİYAT DÜŞÜKLÜĞÜ VE TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI



Binde bir yağlı sütün fiyatının düşük olmasının, özellikle alım gücü düşük olan tüketiciler tarafından tercih edilmesine neden olduğuna dikkat çeken Şimşek, bu ürünlerin genellikle süte benzeyen renkleriyle tüketicileri yanıltabileceğini ifade etti. Şimşek, "Marketlerde bu ürünler süt olarak satılıyor, ancak aslında sütle hiçbir ilgisi yok. Bu tür ürünlerin tüketiciye sunulması, uzun vadede sağlık sorunlarına yol açacaktır" dedi.

SANAYİCİNİN GÜCÜ, ÜRETİCİNİN ZOR DURUMDA OLMASINA NEDEN OLUYOR



Şimşek, sütün yağ oranına göre sanayicilerin üreticiye prim verdiklerini ancak düşük yağlı sütlerin alımında cezalar uygulandığını belirtti. Üreticilerin düşük yağlı sütleri satamadığını, ancak marketlerde düşük yağlı sütlerin birçok markada satıldığını vurguladı. Ayrıca, bu ürünlerin süt tozu üretimi gibi işlemlerle stok maliyetlerini arttırdığını söyledi.

TEREYAĞI SIKINTISI VE SÜTÜN YAĞININ ÇEKİLMESİ



Şimşek, Türkiye’de tereyağı sıkıntısının yaşanmadığını belirterek bunun sebebinin sütün yağının çekilmesi olduğunu ifade etti. "Sanayici, sütün yağını çekerek tereyağı sıkıntısının önüne geçiyor. Ancak bu durum, gerçek süt tüketicisine ulaşamayacak" diyen Şimşek, binde bir yağlı sütlerin piyasada yayılmasının bu tür sorunları artırdığını belirtti.

ÜRÜNLERİN HİLELİ OLANLARI İFŞA EDİLMELİ



Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hileli ürünler hakkında yaptığı ifşaları yerinde bulduğunu ancak bu uygulamanın yetersiz olduğunu savundu. Şimşek, "Bakanlığımızdan ricamız, ürünleri 2 kez listeye giren firmaların, üçüncü kez girmeleri halinde kapatılmalarıdır. Tüketicinin sağlığı ile oynamaya devam etmesinler" diyerek yetkilileri daha sert önlemler almaya çağırdı.

BİNDE BİR YAĞLI SÜT, GERÇEK SÜTLE KARIŞTIRILMAMALI



İHA muhabirinin "Binde bir yağlı süte süt demiyorsunuz, peki nedir bu?" sorusuna yanıt veren Şimşek, "Sütten insanlar yoğurt ve peynir yapar. Ancak bu üründen peynir yapmak mümkün değil, çünkü içinde yağ yok. Tüketiciler son dönemde manda sütüne ve jersey sütüne ilgi gösteriyor çünkü bu sütlerin yağ oranı daha yüksek" dedi.

Cihat Şimşek, binde bir yağlı sütlerin raflardan kaldırılmasını ve tüketicilerin sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasada yer almaması gerektiğini savunarak, üreticilerin ve tüketicilerin daha bilinçli olmasını istedi.