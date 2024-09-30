Suudi Arabistan Çin'le enerji birliğini genişletiyor: Doların geleceği tehlikede mi?
Suudi Arabistan 16. BRICS Zirvesi'nde "petro-yuan"ın benimsenmesini tartışarak ABD Doları'nın petrol piyasasındaki hâkimiyetini sorguluyor. Uzmanlar bu geçişin zaman alacağı konusundaysa şimdilik hemfikir.
Suudi Arabistan, Çin ile işbirliğini genişletme hedefleri doğrultusunda "petro-yuan"ın uluslararası ölçekte benimsenmesini 16. BRICS Zirvesi'nde gündeme getirecek. Bu durum ABD dolarının küresel emtia piyasalarındaki hakimiyetini zayıflatabileceği endişelerini artırıyor. 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya'nın Kazan şehrinde gerçekleşecek zirveye, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika gibi ülkelerin liderleri katılacak.
ALTERNATİF FİYATLANDIRMALAR DEĞERLENDİRİLİYOR
Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan, alternatif küresel fiyatlandırma yöntemlerini değerlendirecek. Merkez Bankası Dijital Para Birimi'nin (CBDC) uluslararası ödemelerdeki kullanımını araştıran Suudi Arabistan, "petro-dolar" yerine "petro-yuan" kullanımına açık olduğunu ifade etti. Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Hureyf, petrol ticaretinde Çin para biriminin kullanımının genişletilmesini düşündüklerini söyledi.
DOLARIN PAYI AZALIYOR
Washington Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsü Misafir Öğretim Üyesi Kate Dourian, "petro-yuan"ın "petro-dolar"ın yerini almasının zor olduğunu belirtti. Suudi Arabistan'ın dolara sabit olan riyali nedeniyle, dolar bazlı petrol satışlarından vazgeçmenin kolay olmayacağını vurguladı. Doların döviz piyasasındaki payı azalmakla birlikte hâlâ baskın para birimi olduğunu söyledi.
Londra merkezli enerji enformasyon şirketi Energy Intelligence Group'un Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere, Çin'in ABD merkezli finans sisteminden bağımsızlaşmak istediğini belirtti. CBDC'nin, yuanın dolarla rekabet edebilmesi için önemli olduğunu vurguladı. Eğer bu olursa alıcılar petrolü hem dolarla hem de yuanla ödeyebilecek.
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