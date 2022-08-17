Suudi Varlık Fonu 7 milyar dolarlık ABD hissesi satın aldı
Suudi Arabistan'ın varlık fonu, piyasalardaki resesyon korkularıyla ABD hisse senetlerinde yeni pozisyonlar oluşturmak için 7 milyar dolardan fazla yatırım yaptı.
Suudi Arabistan'ın varlık fonu, piyasalardaki durgunluk korkularıyla Amazon, Alphabet, BlackRock ve JPMorgan dahil ABD hisse senetlerinde yeni pozisyonlar oluşturmak için 7 milyar dolardan fazla yatırım yaptı.
620 milyar dolarlık Kamu Varlık Fonu, ikinci çeyrekte Facebook’un sahibi Meta Platforms, PayPal Holdings ve Electronic Arts'da sahip olduğu pozisyonlara yenilerini ekledi. Satın almalar, fonun bilindiği üzere, teknoloji yatırımlarına olan bahsini ikiye katladığını gösteriyor.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın başkanlığındaki varlık fonu, 2025 yılına kadar varlıklarını ikiye katlama hedefini sürdürürken, kamu piyasalarına daha derinden giriyor. Varlık fonu, Suudi Arabistan'ın petrolden elde ettiği gelir ikinci yılda neredeyse iki katına çıkarken, hisse senedi yatırımlarını artırıyor. Yükselen ham petrol fiyatları, krallığa neredeyse on yıl içinde ilk bütçe fazlasını verecek.
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