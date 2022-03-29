Suudilerde petrole rekor zam hazırlığı

29 Mart 2022 Salı, 12:43

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Aramco, Çin’de tekrar yayılmaya başlayan koronavirüs salgınına rağmen ham petrol fiyatlarını rekor seviyeye çıkarmaya hazırlanıyor.

Bloomberg’in beş rafineri ve yatırımcı ile yaptığı anketin medyan ortalamasına göre Saudi Aramco’nun mayıs gönderili ham petrolü Asya müşterilerine 5 dolar yukarıdan satması bekleniyor. Bu artış Umman-Dubai gösterge petrol fiyatı ile Suudi petrolü arasındaki farkı 9,95 dolarla rekor seviyeye taşımış olacak.

PETROL PİYASASINDA DİKKATLER OPEC+ TOPLANTISINDA

Aramco resmi fiyatlarını genel olarak ayın ilk günlerinde yayımlıyor.

Hali hazırda artan talep ve hızla düşen stoklar nedeniyle yükselen petrol fiyatları Ukrayna’daki savaşın fiyatları daha da yukarı taşımasıyla bu çeyrekte 2008’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Orta Doğu’nun en önemli petrolünde beklenen artışın dünyanın en büyük ithalatçısı olan Çin’de yaşanan pandemi kapanmalarına rağmen büyük ihtimalle gerçekleşeceği belirtiliyor.

Aradaki fark talebin ne kadar güçlü ya da zayıf olduğu için önemli bir işaret olarak kabul ediliyor.

Saudi Aramco satış fiyatlarını duyurmaya hazırlanırken Riyad yetkilileri aralarında Rusya’nın da bulunduğu diğer petrol üreticileriyle OPEC+ toplantısında buluşmaya hazırlanıyor. Perşembe günü yapılacak toplantı öncesi üye ülkeler Ukrayna’da savaşı nedeniyle en büyük üretim bozulmalarından biri yaşanmasına rağmen hala üretim kapasitesini uyarlamaya gerek olmadığını belirtiyor.