Suzuki’den Hindistan’da 3,9 milyar dolarlık fabrika yatırımı

Hindistan’ın en büyük otomobil üreticisi Maruti Suzuki, ülkenin batısındaki Gujarat eyaletinde kurmayı planladığı yeni fabrika için 350 milyar rupi (yaklaşık 3,9 milyar dolar) yatırım yapacak.

Hindistan hükümetinin cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, söz konusu yatırım Maruti Suzuki’nin Hindistan’daki artan talebi karşılamayı ve ihracat kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen büyüme planlarının bir parçası olacak. Gujarat eyaletinden yapılan açıklamada, yeni tesisin devreye girmesiyle şirketin yıllık üretim kapasitesine 1 milyon araç eklenmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Üretime 2029 mali yılında başlanması planlanan tesis, Japon otomotiv üreticisi Suzuki Motor’un çoğunluk hissesine sahip olduğu Maruti Suzuki’nin mevcut 2,4 milyon araçlık yıllık üretim kapasitesini artıracak. Maruti Suzuki, satış hacmi bakımından halihazırda Hindistan’ın en büyük otomobil üreticisi konumunda bulunuyor.

REKOR SATIŞA ULAŞILDI

Şirketin pazarlama ve satış direktörü Partho Banerjee, bu ay yaptığı açıklamada, giriş seviyesi modellerde yaklaşık bir buçuk aylık sipariş birikimi bulunduğunu ifade etti. Maruti Suzuki, aralık ayında yurtiçi bayilere yaptığı satışların yüzde 37 artarak rekor seviye olan 178 bin 646 adede ulaştığını açıklamıştı.

Öte yandan Maruti Suzuki yönetim kurulu, yeni fabrika için arazi alımına yönelik olarak 49,6 milyar rupi tutarındaki ilk yatırımı bu hafta onayladı.