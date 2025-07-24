Tabelalar bu gece güncellenecek: LPG’ye zam yolda!

LPG'nin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapılacak. Artışın pompa fiyatlarına ortalama 45 kuruş olarak yansıması bekleniyor.

Akaryakıt sektöründe dalgalanmalar devam ederken, otogaz kullanıcılarını etkileyen yeni bir zam haberi gündeme geldi. Zamlı fiyatların araç sahiplerine gece saatlerinden itibaren yansıtılacağı bildirildi.

ZAM ORANI BÖLGEYE GÖRE DEĞİŞECEK

LPG zammı dağıtım noktalarının konumuna göre değişiklik gösterecek. Uygulanacak artışın, dağıtım firmalarının depolarına olan mesafeye göre 42 ila 50 kuruş arasında değişeceği ifade ediliyor. Bu artışın Türkiye genelindeki ortalama pompa fiyatlarına 45 kuruş seviyesinde yansıması bekleniyor.

SÜRÜCÜLER ZAM ÖNCESİ İSTASYONLARA YÖNELDİ

Zammın gece yarısı devreye girecek olması nedeniyle, LPG'li araç sahiplerinin depolarını güncel fiyatlarla doldurmak için kısa bir zamanı kaldı. Akşam saatlerinden itibaren benzin istasyonlarında yoğunluk yaşanabileceği öngörülüyor.

ZAM SONRASI TAHMİNİ LPG FİYATLARI AÇIKLANDI

Zam sonrası oluşması beklenen yeni pompa fiyatları bazı büyük şehirlerde şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul Avrupa Yakası: Mevcut fiyat yaklaşık 26.51 TL/LT

Mevcut fiyat yaklaşık 26.51 TL/LT İstanbul Anadolu Yakası: Yaklaşık 25.91 TL/LT

Yaklaşık 25.91 TL/LT Ankara: Yaklaşık 26.41 TL/LT

Yaklaşık 26.41 TL/LT İzmir: Yaklaşık 26.36 TL/LT

Not: Fiyatlar il, ilçe ve dağıtım firmalarına göre farklılık gösterebilir.