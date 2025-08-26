Tabelalar değişecek: Benzin fiyatlarına zam yolda!

Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 19 kuruş zam yapılacak. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

İLLERE GÖRE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir’de farklı seviyelerde olacak. Motorin fiyatları ise bu üç büyük şehirde mevcut seviyelerini koruyacak.

FİYATLAR İLLERE VE BAYİLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Akaryakıt fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor. Vatandaşların güncel fiyatları takip etmesi önem taşıyor.