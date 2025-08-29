Tabelalar yeniden değişecek: Motorin fiyatlarına zam yolda!

Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatlarına yapılan zammın ardından, motorin litre fiyatına da 30 Ağustos Cumartesi gününden itibaren 1 TL’yi aşan bir zam gelmesi bekleniyor. Yeni tarife, gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyacak. Ekonomi gazetecisi Olcay Aydilek, gelişmeyi duyurdu.

Akaryakıt fiyatları, Brent petroldeki hareketlilik, döviz kuru ve küresel gelişmelerden etkileniyor. Benzine 27 Ağustos’ta yapılan 1 lira 21 kuruşluk artışın ardından, motorin fiyatlarındaki değişiklik sürücülerin ve ulaştırma sektörünün gündeminde.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

29 Ağustos Cuma günü İstanbul’daki fiyatlar:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 52,84 TL

52,84 TL Motorin litre fiyatı: 52,15 TL

52,15 TL LPG litre fiyatı: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 52,69 TL

52,69 TL Motorin litre fiyatı: 52,03 TL

52,03 TL LPG litre fiyatı: 25,88 TL

Zam, hem sürücülerin bütçesini hem de ulaşım maliyetlerini doğrudan etkileyecek.