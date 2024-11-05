Tahkim’e başvuru, üçüncü çeyrekte yüzde 12, ilk dokuz ayda yüzde 8.9 arttı: İlk sorun ‘değer kaybı’

Yayınlanma: 05.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.11.2024 - 04:00

Sigortalılar ile sigorta şirketleri arasındaki sorunların önemli çözüm adreslerinden Sigorta Tahkim Komisyonu (STK), bu yıl da yoğun bir çalışma temposu içinde. Güncel veriler anlaşmazlıklardaki artışın sürdüğünü gösteriyor:

STK’ye başvuru sayısı üçüncü çeyrekte yüzde 12 artışla 154 bin 654, dokuz ayda yüzde 8.9 artışla 448 bin 834 adet oldu. Bu kapsamda hayatdışıyla ilgili başvuru üçüncü çeyrekte 154 bin 467, dokuz ayda 448 bin 339 adet. Hayatla ilgili olanlar da aynı sırayla 187 ve 495.

Poliçe türü açısında en çok başvuru, üçüncü çeyrekte 146 bin 800, dokuz ayda 421 bin 616 ile zorunlu trafik sigortasında yapıldı. Bunu üçüncü çeyrekte 2 bin 818, dokuz ayda 8 bin 21 başvuruyla kasko ile ilgili başvurular izledi. Kaskodaki başvuruların geçen yıla göre düşmesi ise dikkat çekti. Zorunlu depremle ilgili başvurular da aynı sırayla 1405 ve 9 bin 188 adet.

‘KABUL’ YÜZDE 67.7

Trafikle ilgili ayrıntılara bakıldığında, hem üçüncü çeyrekteki 82 bin 343 hem dokuz aydaki 240 bin 477 başvuruyla temel sorun “değer kaybı” oldu. Bunu “araç hasarları”, “hasar+değer kaybı” ve sürekli sakatlık” ile ilgili başvurular izledi.

STK’ye başvuruların temel nedeni de üçüncü çeyrekte yüzde 80.5, ilk dokuz ayda yüzde 78.7 payla “tazminat ödenmemesi” oldu. Bunu aynı sırayla yüzde 19.4 ve yüzde 21.3 payla “tazminatın eksik ödenmesi” takip etti.

STK hakemleri ise üçüncü çeyrekte yüzde 28 artışla 156 bin 74, dokuz ayda yüzde 48.8 artışla 467 bin 661 dosyayı karara bağladı. Buna göre temmuz-eylül 2023’e kıyasla temmuz-eylül 2024’te “başvuruda belirtilen talep”le ilgili “kabul” oranı yüzde 67’den yüzde 67.7, “ret” oranı yüzde 19.6’dan yüzde 20.4’e çıkarken “kısmen kabul” yüzde 13.5’ten yüzde 11.92 düştü. İlk dokuz ayda da “kabul” yüzde 66.2’den yüzde 67.8, “ret” yüzde 19.5’ten yüzde 20.1’e yükselirken “kısmen kabul” yüzde 14.3’ten yüzde 12.1’e geriledi.