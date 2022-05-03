Tahvil piyasalarında resesyon ve enflasyon endişesi

03 Mayıs 2022 Salı, 13:19

Yatırımcılar, ABD’de görülen yüksek enflasyon sebebiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) güçlü bir faiz artırımına gitmesine hazırlanırken, diğer gelişmiş ülke merkez bankalarının parasal sıkılaştırmaya gitmesi öngörülüyor. Merkez bankalarının atacağı olası adımlar dünya genelinde tahvil fiyatlarının sert düşmesine, getirilerin ise hızla yükselmesine sebep oldu.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi, pazartesi günü zirveye ulaşmasının ardından yüzde 3'te işlem gördü. Ayrıca, Almanya'nın gösterge oranı 2015'ten bu yana ilk kez yüzde 1'in üzerini görürken, İngiltere’de tahvil getirisi de yüzde 2'nin üzerine çıktı.

Avustralya'da 3 yıllık tahvil getirileri, Avustralya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını piyasa beklentilerinin üzerinde artırmasının ardından 2014'ten bu yana ilk kez yüzde 3'ü aştı.

Diğer taraftan, S&P 500 ve Nasdaq 100 endekslerindeki vadeli işlemler en az yüzde 0,1 oranında yükselirken, Avrupa Borsalarında işlem gören Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 arttı.

İLGİ HİSE SENETLERİNDE

Yatırımcıların, küresel tahvillerin hala yüksek olması sebebiyle hisse senetlerine rağbet gösterdiği gözlemleniyor.

Piyasalar için kilit soru ise, Çin’de uygulanan Covid-19 karantinası ve Rusya-Ukrayna savaşı büyüme üzerinde risk oluştururken, küresel ekonominin daha sıkı finansal koşullara geçişi karşılayıp karşılayamayacağı oldu.