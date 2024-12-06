Taklit ve tağşişte yeni skandallar: Pekmezde şeker, baharatta nişasta çıktı

Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:50

Güncelleme: 06.12.2024 - 10:51

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listeseye her gün yeni bir markanın ürünü giriyor.

Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan peynir, zeytinyağı, şarküteri, pekmez ve baharat markaları tespit edildi.

Yurttaşlar yaşanan ekonomik zorlukların yanısıra bir de satın aldıkları ürünlerin sağlık açısından zararı konusunda endişe yaşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünler listeler halinde ifşa ediliyor.

Her gün yenilenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

ÜZÜM PEKMEZİNDE ŞEKER, BAHARATTA NİŞASTA

Son yapılan denetimlerde; üzüm pekmezinde şeker ilavesi, baharatta nişasta kullanımı tespit edildi. Ayrıca zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı.

İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler: