Taksi hizmet bedeline büyük zam!

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan dijital taksi çağırma uygulaması BiTaksi, kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren bir fiyat güncellemesine gitti. 1 Haziran 2025 itibarıyla uygulamanın hizmet bedeli yüzde 25 oranında artırılarak 40 TL'den 50 TL'ye yükseltildi.

YILIN İKİNCİ HİZMET ZAMMI

BiTaksi, bu yıl içinde ikinci kez zam kararı almış oldu. Şubat ayında yapılan yüzde 33’lük artışla 30 TL olan hizmet bedeli 40 TL’ye çıkmıştı. Haziran ayında gelen yeni zamla birlikte toplam artış oranı yüzde 66’nın üzerine çıktı.

KISA MESAFE ÜCRETİ YÜKSELDİ

İstanbul’daki mevcut taksi tarifesine göre; açılış ücreti 40,5 TL, kilometre başı ücret 27 TL ve indi-bindi ücreti 135 TL olarak uygulanıyor. BiTaksi’nin 50 TL’ye çıkarılan yeni hizmet bedeliyle birlikte, kısa mesafe bir yolculuğun toplam maliyeti 185 TL’ye kadar ulaşabiliyor.

KARTLA ÖDEMELERDE FARK

BiTaksi uygulamasında kartla yapılan ödemelerde hizmet bedeli otomatik olarak taksimetre ücretine ekleniyor. Nakit ödemelerde ise bu tutar sürücü tarafından yolcudan alınıyor. Uygulama aynı zamanda sürücülerden de komisyon alarak gelir elde ediyor.

ZAM TEPKİSİ BÜYÜYOR

Hizmet bedelindeki artış kullanıcılar tarafından eleştirildi. Sosyal medya platformlarında birçok kullanıcı bu zammın şehiriçi ulaşımı daha da pahalı hale getirdiğini dile getirdi.