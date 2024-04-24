Taksim yine işçiye kapatılırken sendikalar, ‘Meydanda olacağız’ dedi: Valiye istifa çağrısı

İşçi sendikaları bu yıl 1 Mayıs kutlamaları için Taksim’i adres gösterirken İstanbul Valiliği meydanın güvenliğini sağlayamayacaklarını belirterek kapatılacağını duyurdu.

Ali Can Polat
Yayınlanma: 24.04.2024 - 04:00
Taksim yine işçiye kapatılırken sendikalar, ‘Meydanda olacağız’ dedi: Valiye istifa çağrısı
Abone Ol google-news

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) konuyla ilgili kararını hatırlatan sendikalar ise hem bu karar uygulanmayarak suç işlendiğini belirtti hem de şehrin göbeğindeki küçücük meydanın güvenliğini sağlayamayacağını itiraf eden vali ve içişleri bakanını istifaya çağırdı. 

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2013’ten bu yana işçilere kapatılan Taksim Meydanı için AYM’nin “Bu bir hak ihlalidir” kararını hatırlattı ve bu yıl kutlamayı Taksim’de yapacaklarını duyurarak bunun için izin istemeyeceklerini belirtti. 

Ancak Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın önceki gün sinyalini verdiği karar dün İstanbul Valisi Davut Gül tarafından açıklandı. Gül güvenlik sorununu gerekçe göstererek “Taksim bu tür etkinliklerin tümüne kapalı. Biz DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar başta olmak üzere hepsiyle konuştuk. Taksim’de olmayacağını hepsine izah ettik” diye konuştu. 

Valinin açıklamalarını değerlendiren Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eşbaşkanı Ahmet Karagöz ise şunları söyledi: “Şehrin göbeğindeki küçücük bir meydanın güvenliğini sağlayamıyorlarsa istifa etmeliler. Hem Anayasa Mahkemesi hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bu yasak için hak ihlali kararı verdi. Ülkenin en üst mertebesindeki mahkemenin kararı dinlenmiyor. Biz tüm emek dostlarını ve ezilenleri o gün Taksim’e bekliyoruz.” 

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da valinin koltuğuna oturan küçük kızın sözlerine ilişkin “Biz de senin bu güzel taleplerini ve dileklerini, 1 Mayıs’ta Taksim’de ifade etmeni isteriz. Seni ve arkadaşlarını ailelerinizle birlikte Taksim’e bekleriz” diye konuştu.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İBB dava etmiş, mahkeme iptal etmişti: 'Kanal İstanbul projesi' karara rağmen sürüyor

İBB dava etmiş, mahkeme iptal etmişti: 'Kanal İstanbul projesi' karara rağmen sürüyor
Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Terazi burcu yorumu
Bayındır Çiçek Festivali 25. kez kapılarını açacak

Bayındır Çiçek Festivali 25. kez kapılarını açacak
Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı

Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı
Son dakika... Devlet Bahçeli Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı: Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyet...

Son dakika... Devlet Bahçeli Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı: Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyet...
Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu
Özgür Özel, Erdoğan'la görüşme için tarih verdi

Özgür Özel, Erdoğan'la görüşme için tarih verdi
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi!