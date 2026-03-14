Taksimetreler tarihe karışıyor: Kartlı ödemeler ve fişler artık mali cihaz üzerinden işlenecek

Türkiye genelindeki ticari taksilerde uzun süredir uygulanan “basit usul” vergilendirme dönemi sona erdi. Bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte taksi plakası sahipleri “gerçek usul” vergilendirmeye tabi olacak ve kazançlarının yüzde 45’ine varan vergi yükümlülüğüyle karşılaşacak.

TAKSİMETRELER TARİHE KARIŞIYOR

Yeni sistemde taksimetreler artık tek başına çalışamayacak. Taksimetre ile tam entegre şekilde işleyen Taksi Mali Cihazları, yolculuk sonunda otomatik olarak fiş veya e-belge üretecek. Manuel veri girişi mümkün olmayacak ve bankaların taksicilere verdiği harici POS cihazları da kullanılmayacak. Tüm kartlı ödemeler artık bu cihazlar üzerinden gerçekleştirilecek.

YOLCULARA FİŞ ALMA ZORUNLULUĞU

Yeni düzenleme, yolcular için de önemli değişiklikler getiriyor. Yolculuk sonunda fiş almayan müşterilere özel usulsüzlük cezaları uygulanacak. Yetkililer, vatandaşları mağduriyet yaşamamaları için yolculuk bitiminde mutlaka fişlerini veya e-belgelerini talep etmeleri konusunda uyarıyor.

PLAKA SAHİPLERİ İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ

Mevcut taksi sahipleri, 1 Eylül 2026 tarihine kadar Taksi Mali Cihazı geçiş işlemlerini tamamlamak zorunda. Cihazlar, GPS özelliği sayesinde yolculuğun başladığı ve bittiği enlem-boylam bilgilerini ve zaman verilerini kaydedecek. Bu sayede özellikle kartlı işlemlerin denetimi daha şeffaf hale gelecek.

Ayrıca taksiciler, akaryakıt, bakım, tamir ve yasal sınırlar dahilindeki yeme-içme giderlerini belgelerle vergi matrahından düşebilecek.

Yeni sistem, sektörde hem şeffaflığı artırmayı hem de vergi uygulamalarını modernize etmeyi hedefliyor.