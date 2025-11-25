Tapusu olanlar dikkat: Emlak vergisinin ikinci taksit ödemesi için son günler!

Emlak vergisinde ikinci taksit ödeme süresi 1 Aralık’ta bitiyor. Borç, e-Devlet üzerinden “vergi sorgulama ve ödeme” bölümünden veya belediyelerin Mali Hizmetler Birimi’nden öğrenilebiliyor. Gecikme faizi aylık yüzde 3,7 olarak uygulanıyor. Tartışılan yüksek artışların sınırlandırılmasına yönelik düzenleme ise bu hafta Meclis’te görüşülecek ve 2026’dan itibaren aşırı artışların önüne geçilecek. Ayrıca tek konutu olan ve başka geliri bulunmayan emekliler, 200 m² altındaki konutları için emlak vergisi ödemiyor.

BORCU OLAN YURTTAŞLAR DİKKAT

Milyonlarca mülk sahibini ilgilendiren süreçte, borcu olan yurttaşların hafta sonuna kadar ödemelerini tamamlaması gerekiyor. Vergi borcunuzu öğrenmek için e-Devlet’e giriş yapıp arama bölümüne “vergi sorgulama ve ödeme” yazmanız yeterli. Açılan ekrandaki “sorgula” butonuyla borç bilgilerine ulaşılabiliyor. Alternatif olarak bağlı bulunulan belediyenin Mali Hizmetler Birimi’ne giderek borç durumu yüz yüze de öğrenilebiliyor.

GECİKME DURUMUNDA UYGULANACAK FAİZ

Gecikme durumunda aylık yüzde 3,7 oranında faiz uygulanıyor. Ancak bu hafta yapılması gereken ödemeler, son dönemde tartışma yaratan fahiş artışlarla ilgili değil. Emlak vergisindeki yüksek artışların sınırlandırılmasına yönelik düzenlemenin bu hafta Meclis’te görüşülmesi ve kabul edilmesiyle, 2026 ve sonrasında aşırı artışların önüne geçilmesi hedefleniyor.

UZMANLARDAN ÖDEME HATIRLATMASI

Uzmanlar, borç olup olmadığını öğrenmek isteyen yurttaşları şöyle bilgilendiriyor: