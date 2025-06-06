TARGET'ten Dünya Gıda Güvenliği açıklaması

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET), gıda güvenliğinin, sadece sağlıkla ilgili değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal yönleri olan çok boyutlu bir konu olduğunu bildirdi.

Derneğin, "7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği" günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, insanların yaşamlarını sağlıklı ve aktif biçimde sürdürebilmeleri için sürekli olarak yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya erişmeleri gerektiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl yaklaşık 600 milyon insanın gıda kaynaklı hastalıklara yakalandığını, 420 bin kişinin de bu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği aktarılan mesajda, bir yıl içinde 5 yaşın altında yaklaşık 125 bin çocuğun gıda kaynaklı hastalıklar sonucu öldüğüne işaret edildi.

GIDA GÜVENLİĞİ

Gıda güvenliğinin sağlanması ve bu alanda bilinçli karar alma ve uygulama süreçlerinde, bilimin temel rolü bulunduğu vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Gıda güvenliği risklerinin saptanması, söz konusu risklerin ne şekilde bertaraf edilebileceği ve gıda kaynaklı hastalıkların nasıl önlenebileceği bilimin konusudur. Gıda güvenliği, sadece sağlıkla ilgili değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal yönleri olan çok boyutlu bir konudur. Gıda güvenliği temel bir etik konusudur. Gıda güvenliğinin bilimsel bilginin kullanılarak sağlanması, aynı zamanda etik bir sorumluluktur."