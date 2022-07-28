Tarih belirlendi, Almanya'da gaz vergisi geliyor
Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Alman hükümeti hızla yükselen doğal gaz ithalat fiyatları ile boğuşan tedarikçilere yardım için tüm gaz tüketicilerine yönelik planladığı vergiyi 1 Ekim'de uygulamaya koyacak.
Bu ay çıkarılan vergi yasası, Rus gazının alternatif kaynaklarla değiştirilmesinin yarattığı ek maliyetinin tedarikçiler ile tüketiciler arasında bölüşülmesini ve gaz ticaret, ithalat şirketlerinin batmalarının önlenmesini, enerji sektöründe istikrarın sağlanmasını amaçlıyor.
Foreks'te yer alan habere göre Enerji Bakanı Robert Habeck yaptığı yazılı açıklamada, "Karşı karşıya olduğumuz zorluklar çok büyük ve ekonominin ciddi alanları ile toplumu etkiliyor. Bunların üstesinden ancak birlikte gelebiliriz" dedi.
Alman hükümetinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, tüketiciler için yeni vergi kilowatt saat başına 1,5 ile 5 cent arasında olacak. Bu, yıllık ödemenin 1000 euroya kadar çıkabileceği anlamına geliyor.
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