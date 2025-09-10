Tarih belli oldu: Haftada 4 gün mesai uygulaması yolda

2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Program, çalışma hayatında önemli değişimlerin sinyallerini verdi.

OVP’de “İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır” ifadesine yer verildi. Bu açıklama, haftada 4 gün mesai uygulamasının gündeme gelebileceği şeklinde yorumlandı.

Pilot uygulamanın 2026’ya kadar tamamlanması ve başlangıçta belirli kurum ve kuruluşlarda uygulanması planlanıyor. Uygulamanın başarılı olması durumunda hem kamu hem de özel sektöre yaygınlaştırılması hedefleniyor. Amaç, çalışanların iş ve özel yaşam dengesini korumak, verimliliği artırmak ve motivasyonu yükseltmek olarak belirtildi.

DÜNYADA KISA ÇALIŞMA UYGULAMALARI ARTMIŞ DURUMDA

Kısa çalışma mesaisi dünyada giderek yaygınlaşıyor. Polonya, 1 Temmuz 2025 itibarıyla haftada dört gün 32 saat veya beş gün 35 saatlik yeni bir modele geçti.

İzlanda, Belçika, İspanya ve Japonya’da farklı biçimlerde kısa mesai haftaları deneniyor. Almanya’da 45 şirket 2024’te dört günlük çalışma sistemine geçti. İngiltere’de 2023’te yapılan pilot uygulama, dört gün mesainin çalışan memnuniyetini artırdığını ve verimlilikte kayda değer düşüş yaşanmadığını ortaya koydu.