Tarih netleşti: Türkiye’nin 4. operatörü yolda!

Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki TÜRKSAT, yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacak düzenleme ile kablo ve yayın hizmetlerini birbirinden ayırmaya hazırlanıyor. Bu adımın ardından şirketin, mobil iletişim sektörüne giriş yaparak 2026 yılının ilk çeyreği tamamlanmadan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un ardından dördüncü mobil operatör olarak hizmete başlaması bekleniyor.

TÜRKSAT DA VARLIK FONU KONTROLÜNDE OLACAK

Türkiye'de hâlihazırda faaliyet gösteren üç operatörden ikisinin büyük hisseleri kamuya ait bulunuyor. Yeni operatör olacak TÜRKSAT da Türkiye Varlık Fonu'na bağlı bir şirket olarak sektöre girecek. Bu durum, sektörde rekabet dengeleri açısından dikkatle izleniyor.

TÜRKSAT’IN MOBİL OPERATÖR HAZIRLIĞINDA SONA GELİNDİ

Türkiye'nin dördüncü mobil operatörünü oluşturmak üzere hazırlıklarını sürdüren TÜRKSAT, son aşamaya geldi. Türkiye Varlık Fonu’na ait şirketler arasında yer alan TÜRKSAT’ın, yeni düzenlemenin Meclis’ten geçmesinin ardından mobil iletişim alanındaki faaliyetlerine başlayacağı belirtiliyor.

Yasa teklifinin kabul edilmesiyle birlikte şirketin, 2026'nın ilk çeyreğinde mobil iletişim hizmeti sunmaya başlaması planlanıyor.