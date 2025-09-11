Tarih verildi: Dünyaca ünlü fast food zinciri KFC Türkiye’ye dönüyor

Restoran işletmecisi HD Holding, kızarmış tavuk markası KFC ile stratejik bir franchise anlaşması yaptığını duyurdu.

HD İskender, Pidem ve Makarnam gibi markalarıyla 300’ü aşkın restorandan oluşan portföyü bulunan HD Holding, KFC’nin Türkiye’deki yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacak. Ülke genelinde açılacak KFC restoranlarının ilk şubelerinin 2025’in sonuna doğru hizmete girmesi planlanıyor.

ÖNCEKİ FRANCHISE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

Yum! Brands, Türkiye’deki KFC restoranlarının sahibi olan İş Gıda A.Ş. ile olan franchise anlaşmasını, şirketin standartları karşılayamaması nedeniyle feshetmişti. Bu karar Türkiye’deki 283 KFC restoranını doğrudan etkilemişti.

Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner, “Franchise ortaklarımızdan müşterilerimize yüksek kaliteli bir deneyim sunmalarını bekliyoruz. Ancak İş Gıda, bu standartlara uyum sağlayamadı” diyerek fesih gerekçesini açıklamıştı.