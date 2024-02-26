Tarih verildi! Elektrik faturaları için korkutan uyarı

Yayınlanma: 26.02.2024 - 11:22

Güncelleme: 26.02.2024 - 11:22

“Elektriğe yeni zam gelecek mi?” sorusu son günlerde yeniden gündem oldu.

Özellikle mesken elektriğine uzun süredir zam yapılmaması bu tartışmaların ana nedenleri arasında yer aldı.

Elektriğe ne kadar zam yapılacağı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirleniyor.

Karşılaştırma sitesi encazip.com’un kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım, elektriğe zam gelip gelmeyeceğini ve muhtemel zam oranını değerlendirdi.

“EVLERDE KULLANILAN ELEKTRİK FİYATI OLMASI GEREKENİN ÇOK ALTINDA”

encazip.com’un araştırmasına göre, piyasadaki elektrik maliyeti yaklaşık 2,2 TL seviyesini görüyorken evlerde tüketilen elektriğin fiyatı düşük kademe 48 kuruş, yüksek kademe elektrik fiyatıysa 1,13 TL.

Sanayi kuruluşları için ise bu durumun tam tersi gözleniyor, bir alçak gerilim sanayi abonesi 3,05 TL’den elektrik tüketiyor.

Evlerde kullanılan elektriğin fiyatının olması gerekenin çok altında kaldığını belirten tasarruf uzmanı Çağada Kırım, çok yüksek sanayi elektrik fiyatlarına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Piyasada bir elektrik zammı söylentisi var ve bu bizlerin de duyum aldığımız bir konu. Fakat nihayetinde belirleyici kurum EPDK’dir. Ev elektrik fiyatları yaklaşık bir yıldır değişmedi. İğneden ipliğe her şeye zam geldiği bir ekonomide, elektrik fiyatlarına zam gelmemiş olması belirli bir zam birikmesinin oluştuğu şeklinde yorumlanabilir. Biz de bu konuyu böyle yorumluyoruz. Ancak şahsi kanaatime göre zam olursa seçimlerden sonra olacaktır.”

“OLASI ZAM ORANININ YÜKSEK OLMASI BEKLENİYOR"

Elektriğe gelen zam oranının yüzde 400’leri bulabileceğini belirten tasarruf uzmanı Kırım, şöyle konuştu:

“Maliyet ve tarife fiyatlarına baktığımızda evlerin elektrik fiyatı ile elektriğin maliyeti arasında ciddi bir uçurum oluştuğunu görmek mümkün. Bu fark yüzde 400’lere kadar çıkıyor. Kademeleri de göz önünde bulundurduğumuzda yüzde 150 ile 200 arasında bir fiyat artışı ev elektrik fiyatlarını piyasa seviyelerine çekecektir. Diğer taraftan sanayi kuruluşları da maliyetin üzerinde bir tarifeden elektrik tüketiyor. Sanayi elektriğinin yüksek olması çarpan etkisi ile enflasyonu artırırken evlerin elektrik fiyat değişikliğinin enflasyon üzerindeki etkisi çok daha sınırlı oluyor. Elektrik fiyatlarının yaz aylarına doğru güncellenmesi kaçınılmaz. Burada ekonomi yönetimimizin, sanayi elektriğinin enflasyona etkisini de göz önünde bulundurarak elektrik fiyatlarını belirleyeceğini ve sanayi elektrik fiyatlarını düşük tutup mesken fiyatlarını biraz daha yüksekte bırakmasını bekliyorum. Çünkü bu şekilde enflasyonla mücadelede çok daha etkin bir hamle yapılmış olur. Zira üretim zincirinde elektrik fiyatı 10 – 11 defa bir ürünün fiyatına etki ederken evlerde ödenen yüksek bir fatura tek seferde ödenmiş oluyor. Yani çarpan etkisi ortadan kalkmış oluyor.”