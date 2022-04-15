Tarih verildi: Kırmızı ete yüzde 24 zam!
Her gün zam üstüne zam gelen ürünler arasında kırmızı et de payına düşeni aldı. Yaz döneminde ette fiyatların uçacağını söyleyen Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, 1 ay içinde et fiyatlarında yüzde 23-24 civarında zam olacağını açıkladı.
Yapılacak yeni düzenlemeye göre, kesimi ve satışı yapılan büyük baş hayvanlar için hayvan yetiştiricilerine 2 bin 500 TL destek ödemesi verilecek. Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından verilecek ödeme piyasada olumlu karşılansa da et ve süt sektöründeki kronik sorunlara çözüm olmayacağı belirtildi.
Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, bu desteğin doğru bir adım olduğu ve bir ay boyunca tüketicinin Et ve Süt Kurumu mağazalarından uygun fiyata et alabilmesini sağlayacağını anlatan Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, düzenlemenin et fiyatlarındaki artışa çözüm olmayacağını savundu.
Solakoğlu "ESK ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin 150-160 mağazası var. Türkiye'de binlerce on binlerce et alınabilen mağaza ve kasap var. Bunların içinde 15-20 tanesinde bir nebze daha ucuza satılması Türkiye piyasasında regülasyon görevi görmez” dedi.
"İYİLEŞTİRME YAPILMAZSA KIYIM DEVAM EDECEK!"
Türkiye'de fiyatların yüksek olmasının ana nedeninin arz sıkıntısı ve yüksek maliyetler olduğunu anlatan Solakoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye'de hayvan sayısında ciddi düşüş var ve anaç hayvanlarda kesim, zarar edildiği için devam ediyor. Ramazan sonunda ciddi bir iyileştirme yapılmazsa bu kıyım devam edecek.”
BİR AY İÇİNDE YÜZDE 24 ZAM BEKLENİYOR!
Süt fiyatlarında olması gereken seviyenin 8 TL civarında olduğunu kaydeden Solakoğlu, burada bir düzenleme beklediklerini dile getirdi.
Çiğ süt fiyatının 5.70 TL'den 7 TL'ye çıkarılabileceğini ve 1 TL de destekleme ödemesi alınabileceğini söyleyen Solakoğlu, “Yaz döneminde ise ette fiyatlar uçacak. Gelecek 30 gün içinde et fiyatlarında yüzde 23-24 civarında artış olacak” dedi.
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