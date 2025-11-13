Tarihi kapanma sona erdi: Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Kasım 2025 Perşembe altın fiyatları…

ABD’de ons altındaki hareketlerin ardından gram altın fiyatı da yüzde 0,4 oranında değer kazanarak 5 bin 722 TL seviyesine çıktı.

ABD’DE TARİHİ KAPANMA SONA ERDİ ABD Temsilciler Meclisi, ülke tarihinin en uzun hükümet kapanmasını sona erdirmek için çarşamba günü ilk adımı attı. 1 Ekim'de başlayan kapanma süreci, istihdam ve enflasyon verileri dahil birçok kritik ekonomik göstergenin yayımlanmasını durdurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasının ardından hükümet resmen yeniden açıldı.

Ekonomistler, Çalışma Bakanlığı’nın aralık ayında yapılacak Fed toplantısı öncesinde kasım ayı istihdam ve enflasyon raporlarına öncelik vermesi gerektiğini belirtiyor.

FED'DEN YENİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ Geçen ay Fed, politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Ancak Başkan Jerome Powell, veri eksikliği nedeniyle yeni bir indirim konusunda temkinli olunması gerektiğini ifade etmişti. Reuters anketine göre ekonomistlerin yüzde 80’i, Fed’in önümüzdeki ay bir kez daha 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağını tahmin ediyor.

Faiz oranlarındaki düşüş, faiz getirisi bulunmayan altın için destekleyici bir ortam yaratıyor.

ALTIN YIL BAŞINDAN BU YANA DEĞERİNİ KATLADI Altın fiyatları, jeopolitik riskler, ticaret gerilimleri ve faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 60 değer kazandı. Altın, 20 Ekim'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4 bin 381 dolara kadar çıktı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM Spot gümüş, ons başına 5,37 dolar seviyesinde yatay seyrederken platin yüzde 0,1 artışla 1616,24 dolar, paladyum ise yüzde 0,6 düşüşle 1465,21 dolar seviyesinde işlem gördü.

G Ü NCEL ALTIN F İ YATLARI Gram alt ın: 5 bin 718 TL

Çeyrek alt ın: 9 bin 670 TL

Cumhuriyet altını: 38 bin 532 TL

Ons altın: 4 bin 218 dolar