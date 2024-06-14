Tarihi yaza, tarihi fırsat

Yayınlanma: 14.06.2024 - 17:50

Güncelleme: 14.06.2024 - 17:50

Avrupa Şampiyonası ve Paris 2024 Yaz Olimpiyatları gibi global arenada mücadele edecek milli sporcularımızı yalnız bırakmayan D-Smart GO, tüm yaz heyecanla milli müsabakaları takip edecek taraftarlar için “Mega Paket”i yıllık sadece 299,99 TL’ye sunuyor.

Euro 2024, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları, Brezilya ve Arjantin Ligi maçları, takımlarımızın hazırlık ve ön eleme maçları, bir D-Smart klasiği olan plaj voleybolu ve spordan çok daha fazlası izleyicileri bekliyor. D-Smart GO aboneleri; tatilde, yolda ya da evde, diledikleri yerden diledikleri cihazda spor keyfini yaşayabiliyor.

D-Smart; efsane dizi-filmleri, belgeselleri, çizgi filmleri ve heyecan verici spor müsabakaları ile 7’den 70’e keyifli zaman geçirmek isteyenler için dopdolu içerikler sunuyor.

Kullanıcı dostu arayüzüyle ilgi alanlarına özel hazırlanan seçkilere tek bir noktadan ulaşmanın mümkün olduğu D-Smart GO, ekranların en avantajlı uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. “TV İzle” seçeneğinde, yayın akışına bağlı kalmadan paket dâhilindeki tüm TV kanalları 72 saate kadar geri alınabiliyor, yayınlanan program baştan izlenebiliyor ya da durdurulup, geri-ileri sararak da izlenebiliyor. Ayrıca, “Bulut Kayıt” özelliği ile seçili TV kanallarındaki programları kaydederek bulutta kişiye özel ayrılan alanda 30 gün saklanabiliyor ve istenildiği zaman istenilen cihazdan izlenebiliyor.