Tarım Kredi fiyatları katladı

19 Aralık 2022 Pazartesi, 07:00

Gıda fiyatlarında yaşanan hızlı artışla mücadele adına Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde satılan bazı ürünlerde indirime gidilmişti. Kooperatif Market 30'un üzerinde üründe indirim uygulayamaya eylül ayı itibariyle başlamıştı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şeker, un, zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi 30-40 çeşit üründe indirim yapılacağını açıklamıştı. Tarım Kredi Marketleri’nin şube sayısı az olduğu için pek çok şehirde vatandaşların ulaşımı kolay değil. Bu nedenle yeni şubeler açılacağına dair bir açıklama yine Erdoğan tarafından yapılmıştı. Erdoğan, “Tarım Kredi Kooperatifleriyle vatandaşa ürünleri ucuza satmaya başladık, bu artarak devam edecek. 1300 marketi süratle 3 bine çıkartacağız ve vatandaşımız Tarım Kredi'den ucuz ürün almaya devam edecek” demişti. Geçen sürede yeni şubeler sınırlı sayıda da olsa açıldı. Market ayrıca ürünlerini PTT’nin e-ticaret platformu PTTAvm’de satmaya başladı. Ancak PTT üzerinden satılan ürünler mağazaya göre yüzde 40 daha pahalıya satılıyor. Markette 9,90 TL olan 500 gramlık makarnanın fiyatı PTT’de 14 TL’ye buluyor.

TARHANA YÜZDE 56 ÇAY YÜZDE 34 DAHA PAHALI

Marketlerde satılan 500 gramlık makarnaların fiyatları 9 ila 15 TL arasında değişiyor. Tarım Kredi’nin kendi markasıyla sattığı makarnalar ise 31 Aralık’a kadar indirim kapsamına alındı ve mağazalarda 9,90 TL’den satılıyor. Tarım Kredi aynı ürünü PTT üzerinden ise yüzde 41 daha pahalıya satıyor. Benzer bir fiyat farkı da çayda görülüyor. Mağazada 66,90 TL’ye satılan 1 kilogramlık “Tarım Kredi Karadeniz Çay” PTT’de yüzde 34 farkla 90 TL’ye müşteriye satılıyor. Temel ürünler kategorisine alınan ve indirime giren bir ürün ise tarhana. 1 kilogramlık pakette satılan tarhana mağazada 48,90 TL iken PTT’de yüzde 56 farkla 75 TL’den satışa çıkarıldı.

KARGO BEDAVA ÜRÜN YÜZDE 40 PAHALI

Tarım Kredi Marketleri geçtiğimiz haftalarda ürünlerin diğer marketlere göre daha pahalı olduğu eleştirilerine yazılı bir açıklama yapmıştı. Kurum, "Günlük fiyat dalgalanmaları hariç, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin indirim kampanyasındaki birinci marka ürünlerimiz her zaman sektördeki diğer paydaşlarımızın birinci markasından, ikinci marka ürünlerimiz de ikinci marka ürünlerinden daha ucuzdur" ifadesini kullanmıştı. Fakat kurumun fiyat tutarlığındaki şaibe devam ediyor. E-ticaret platformu üzerindeki satış fiyatları ile market arasında oluşan neredeyse yüzde 60 yakın fiyat farkları elbette nakliye maliyeti ile açıklanabilir ancak PTTAvm’de yer alan pek çok üründe “kargo ücretsiz” ibaresi yer alıyor.







