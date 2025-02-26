Tarım Kredi Kooperatifleri'nde şok iddia: Darbe girişimi sonrası milyonlarca Euro'luk usülsüzlük iddiası Meclis gündeminde!
Tarım Kredi Kooperatifleri'nin yaptığı tartışmalı para transferi ve sonrasında yaşanan atamalar, etik ve liyakat tartışmalarını beraberinde getirdi. Meclis gündemine taşınan iddialarla ilgili resmi açıklama bekleniyor.
Tarım Kredi Kooperatifleri'nin, 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi’nin hemen ardından, 18 Temmuz 2016’da Macaristan’daki bir firmaya hiçbir teminat alınmadan ve kurum mevzuatlarına aykırı şekilde para transferi yaptığı iddia edildi. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, hayvan ithalatı amacıyla gerçekleştirilen bu ödemenin ardından Estonya ve Letonya’da kurulan bazı firmaların sürece dahil olduğu öne sürülüyor.
Bu iddialar üzerine Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konuyu Meclis gündemine taşıdı.
DÜŞÜK KALİTELİ HAYVAN İDDİASI
İddialara göre, bu firmalar aracılığıyla yapılan işlemler sonucunda Romanya’dan düşük kaliteli hayvanlar getirilerek Tarım Kredi Kooperatifleri’ne satıldı. Yaşanan süreçte ciddi bir kamu zararı oluştuğu belirtilirken yapılan işlemlerle ilgili soru işaretleri giderek artıyor.
LİYAKAT TARTIŞMASI
Öte yandan para transferinde adı geçen ve etkili kişilerden biri olduğu iddia edilen Ö.Ö.’nün, Tarım Kredi Kooperatifleri’ndeki görevinden sonra Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) genel müdürü tarafından Mali İşler Daire başkanı olarak atanması dikkat çekti. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu atama, liyakat ve etik tartışmalarını da beraberinde getirdi.
MECLİS GÜNDEMİNDE
Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konuyu Meclis gündemine taşıyarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yazılı soru önergesi yöneltti. Tartışmalar sürerken, iddialarla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.
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