Tarım Kredi marketlerinin isim değişikliği maliyetinin faturası TBMM gündemine taşındı: Bütçe kimden çıktı?

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nin adının “KOOP Market” olarak değiştirilmesinin, kamuoyunda hem maliyet hem de kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin soru işaretleri yarattığına dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, marka yenileme sürecinin yaklaşık altı ay önce başlatıldığı, yeni mağazalarda ve yenilenen mağazalarda eski tabelaların peyderpey değiştirileceği ancak mevcut mağazaların tabelalarının değiştirilmesinin planlanmadığının belirtildiği anımsatıldı. Buna karşın özellikle büyükşehirlerde birçok eski mağazanın da tabelalarının değiştirildiğine işaret edilen önergede, marka değişikliği ile birlikte yeni logo, yeni tabela, yeni kurumsal kimlik çalışmalarının, mağaza içi uygulamaların, dijital dönüşüm ve reklam kampanyalarının önemli bir maliyet yaratacağı belirtildi.

Önergede, “Bu süreçte ortaya çıkan maliyetlerin kimin tarafından karşılandığı, bu kararın hangi analizler sonucunda alındığı ve çiftçinin üretim maliyetlerinin arttığı, desteklerin düştüğü bir dönemde böyle bir harcamaya neden ihtiyaç duyulduğu kamuoyunun bilgilendirilmesini gerekli kılmaktadır” denildi.

B ÜTÇE NE KADAR ?

Önergede, şu sorulara yanıt istendi:

“KOOP Market isim ve marka değişikliği ile ilgili toplam bütçe ne kadardır ? Bu değişim sürecinin Tarım Kredi’ye toplam maliyeti nedir ? Tarım Kredi’nin Türkiye genelinde kaç tane marketi vardır ve şimdiye kadar kaç tane marketin ismi değişmiştir ? Söz konusu marka değişikliği kararı için danışmanlık şirketi veya reklam ajansı ile çalışılmış mıdır ? Çalışıldıysa bu firmalara ne kadar ödeme yapılmıştır ? Yeni tabelalar, mağaza içi görseller, reklam kampanyaları, dijital sistem değişiklikleri ve kurumsal kimlik yenileme çalışmaları için ayrı ayrı ne kadar harcama yapılmıştır ? Marka değişikliğinin Tarım Kredi Kooperatifleri bütçesine etkisi nasıl hesaplanmıştır ? Bu süreç için çiftçinin ödediği üretim paylarından, kooperatif bütçesinden veya iştirak gelirlerinden bir kesinti yapılmakta mıdır ? 2026 yılına kadar 150 yeni mağaza açılması hedeflenirken, marka değişikliğinin bu genişleme maliyetine etkisi nedir ? Tarım Kredi marketlerinin isim değişikliğinin gerekçesi nedir ? Mevcut marka neden yeterli görülmemiştir ?”