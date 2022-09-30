Tarım Kredi, takipte borcu olan ortaklarının yapılandırma süresini uzattı

30 Eylül 2022 Cuma, 23:26

Tarım Kredi Kooperatifi’nin çiftçilere 31 Aralık 2020 ve öncesinde aldıkları kedi borçlarını yapılandırmak için tanıdığı süre bugün doldu.

Tarım Kredi Kooperatifleri, bugün yaptığı yazılı açıklamada bu sürenin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi: