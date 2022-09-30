Tarım Kredi, takipte borcu olan ortaklarının yapılandırma süresini uzattı
Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilere takipte olan kredi borçlarını yapılandırmaları için tanıdığı süreyi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzattığını açıkladı.
Tarım Kredi Kooperatifi’nin çiftçilere 31 Aralık 2020 ve öncesinde aldıkları kedi borçlarını yapılandırmak için tanıdığı süre bugün doldu.
Tarım Kredi Kooperatifleri, bugün yaptığı yazılı açıklamada bu sürenin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin, 31.12.2020 tarihinde takipte borcu bulunan ortaklara defaten veya taksitlendirme suretiyle sağlamış olduğu yapılandırmanın süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
- Söz konusu yapılandırmada, 31.12.2020 ve daha eski vadeli kredi borçlarının tek seferde ödenmesi halinde mevcut borçtaki birikmiş temerrüt faizi silinmektedir.
- Kapsamda bulunan borçlarını tek seferde ödeme imkanı olmayan ortaklarımıza ise 60 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkanı tanınmaktadır.
- 2017 ve daha eski vadeli kredilerin temerrüt faizinin tamamı silinmekte ve bu kapsamda hesaplanacak yeni borç tutarı; hiç peşinat ödenmeksizin 24 aya kadar, yüzde 10 oranında peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 20 oranında peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 30 oranında peşinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar faizsiz taksitlendirilmektedir.
- 2018-2020 vadeli kredilerde yapılandırma tarihindeki borç tutarı; yüzde 10 oranında peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 20 oranında peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 30 oranında peşinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar faizsiz taksitlendirilebilmektedir.
- Yapılan ilave düzenleme ile 2018-2020 vadeli kredilerde yapılandırma tarihindeki borç tutarındaki birikmiş temerrüt faizinin yüzde 50’si silinerek, yüzde 40 oranında peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 50 oranında peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 60 oranında peşinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar faizsiz taksitlendirilebilme imkanı sunan yeni bir ödeme kolaylığı daha getirilmiştir.
- Taksitlendirilen alacaklara faiz işletilmeyecek olup yapılandırmadan faydalanmak isteyen üreticileri 31.12.2022 tarihine kadar Kooperatiflere beklemekteyiz.
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