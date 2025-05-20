Tarım maliyetleri tırmanıyor: Veteriner harcamaları çiftçiyi zorluyor!

Tarım-Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) 2025 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 oranında arttı. Ayrıca, on iki aylık ortalamalara göre de fiyatlar yüzde 36,16 yükseldi.

Ana gruplar bazında incelendiğinde, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık yüzde 2,08 artarken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 0,15 oranında yükseldi. Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler yüzde 29,10, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler yüzde 33,53 artış gösterdi.

VETERİNER HARCAMALARINDA SERT ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Yıllık değişimde en yüksek artış yüzde 55,87 ile veteriner harcamalarında görülürken, aylık artışta da veteriner harcamaları yüzde 4,31 ile en yüksek yükselişi kaydetti.