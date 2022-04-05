Tarım sektörü ihracatını artırdı

05 Nisan 2022 Salı, 14:55

Türkiye'de enflasyon üzerinde gıda fiyatlarındaki artışın baskısı sürerken tarım sektörü ihracatında artış da dikkat çekti. Tarım sektörü ilk çeyrekte 8 milyar 374 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek dış satımını gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,8 artarak 60 milyar 287 milyon dolara çıktı. Bu yılın ilk çeyreğinde 8 milyar 374 milyon dolarlık dış satım yaptı. Böylece ilk çeyrekte tarım sektörünün ihracatı yıllık bazda yüzde 26,7 artış kaydederken, Cumhuriyet tarihinin en yüksek 1. çeyrek dış satımına da ulaşmış oldu. Söz konusu yükselişte, ihracatçıların gıda sektöründe önemli role sahip Rusya ve Ukrayna savaşı kaynaklı olumsuzlukları, ikili anlaşmalar ve pazar genişlemesi ile avantaja çevirmesi etkili olduğu yorumu yapıldı. Bu gelişmelerle sektörün Türkiye'nin ihracatı içindeki payı da artışını sürdürerek yüzde 13,9'a yükseldi.

MEYVE SEBZEDE İHRACAT ARTIŞI YÜZDE 38 OLDU

Tarım sektörünün altında yer alan faaliyet alanlarına bakıldığında 5 alanda yılın ilk çeyreğinde ihracat rekoru elde edilmesi dikkati çekti. Bu dönemde, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 2 milyar 833 milyon dolar, meyve sebze mamulleri 606 milyon 450 bin dolar, kuru meyve ve mamulleri 403 milyon 251 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 999 milyon 699 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 1 milyar 933 milyon 279 bin dolarla rekor ihracata imza attı. Yıllık bazda ihracat artışı rakamlarına bakıldığında, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde yüzde 40,4, meyve sebze mamullerinde yüzde 38, kuru meyve ve mamullerinde yüzde 16,4, su ürünleri ve hayvansal mamullerde yüzde 48,4, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 27,8'lik yükseliş öne çıktı.

Bu dönemde meyve sebze mamullerinde 91 milyon 156 bin dolarla ABD, kuru meyve ve mamullerinde 56 milyon 903 bin dolarla Almanya en büyük alıcılar oldu. Diğer 3 alt sektöre en fazla talep ise Irak'tan geldi. Bu kapsamda hububat, su ürünleri ve hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörlerinin Irak'a ilk çeyrekteki toplam ihracatı 993 milyon 38 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT İSTANBUL'DAN

İller bazında bakıldığında, tarım alt sektörlerinde en fazla ihracatın İstanbullu şirketler tarafından gerçekleştirilmesi dikkati çekti. İstanbullu şirketler, hububat, su ürünleri ve hayvansal mamuller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile meyve-sebze mamullerinde öne çıkarken, kuru meyve ve mamullerinde İzmirli şirketler üst sıralarda yer aldı. Yılın ilk çeyreğinde İstanbul'dan 789,6 milyon dolarlık hububat, 164,4 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller, 795,3 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 156,7 milyon dolarlık meyve-sebze mamulleri gerçekleştirildi. İzmirli şirketler ise aynı dönemde 118,9 milyon dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihraç etti.

