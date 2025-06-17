Tarım üretici enflasyon verileri yayımlandı: Yıllık zam şampiyonu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan verilere göre tarım ürünlerinde üretici fiyatları mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,23 artış kaydetti.

YILLIK BAZDA KESKİN YÜKSELİŞ

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise çarpıcı bir yüzde 28,96'lık artış gözlendi. 12 aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 35,21 olarak gerçekleşti.

SEKTÖREL BAZDA FARKLILIKLAR

Tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0,41'lik düşüş

Ormancılık ürünlerinde yüzde 7,85'lik artış

Su ürünlerinde yüzde 11,95'lik önemli yükseliş

ÜRÜN GRUPLARINDA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLER

Tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,2'lik düşüş yaşanırken, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 9,38'lik artış kaydedildi. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 0,59'luk artış görüldü.

EN ÇOK ARTAN VE AZALAN ÜRÜNLER

Yıllık bazda en fazla artış gösteren ürün grubu yüzde 87,26 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu. Aylık bazda ise en fazla düşüş yüzde 14,61 ile sebze ve kavun-karpuz grubunda gerçekleşti.

Bu veriler, tarım sektöründeki fiyat dalgalanmalarının sürdüğünü ve hem üreticileri hem de tüketicileri etkilemeye devam ettiğini gösteriyor.