Tarımda üretim maliyeti yükseliyor: Yıllık artış yüzde 40'ı aştı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2026 dönemine ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre Tarım-ÜFE (2020=100), 2026 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,21, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,10 arttı. Endeks, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 38,97 yükseldi.

SEKTÖRLERE GÖRE DEĞİŞİM

Sektörler bazında şubat ayında farklı yönlerde değişimler görüldü.

Bir önceki aya göre:

Tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 0,03 artış,

artış, Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,54 artış,

artış, Balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünleri ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,42 azalış gerçekleşti.

ANA GRUPLARDA FİYAT HAREKETLERİ

Ana gruplar incelendiğinde şubat ayında:

Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 4,26 artış,

artış, Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 5,83 azalış,

azalış, Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,24 artış kaydedildi.

EN YÜKSEK ARTIŞ MEYVELERDE

Alt gruplar içinde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 110,06 ile yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler grubunda görüldü.

Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 24,52 ile turunçgiller grubunda gerçekleşti.