Tarımın her alanında artan maliyetlerle iç pazarda üretim dışarıdan daha pahalı oldu

Yayınlanma: 14.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.05.2024 - 04:00

Türkiye’nin Amerika, Şili ve Çin gibi ceviz üretiminde üst sıraları paylaşan ülkelerin en iyi pazarlarından biri olduğunu söyleyen Ergüder, 90 bin ton ithalata yılda yaklaşık 250 milyon dolar para harcandığını belirtti.

Ergüder bu durumun yerli üretici için tehdit oluşturduğunu da dile getirerek şöyle konuştu:

YERLİYE TEHDİT

“İthalatın baskın olduğu bir sektör olduğu için bu durum, yerli üreticiler adına bir tehdit oluşturuyor. Yasal olmayan yollardan Türkiye’ye giren büyük tonajlarda ceviz bulunuyor. Finansman ve maliyet gibi zorlular aşılırsa Türkiye’nin bu açığı kapatarak yerli üreticiyi mutlu edebilecek potansiyeli var.”

Üretimdeki zorluklar nedeniyle ceviz üreten firmaların ve bireylerin sayısının oldukça azaldığını söyleyen Ergüder, “Başka işlerle uğraşan şirket ve kişilerin yatırımları oldu. Bu da bazı durumlarda yatırım yapılan bahçelere gereken zamanın, özenin verilememesi sonucunda ortaya çıkan düşük kaliteli bahçelerin sayısını artırdı. Türkiye genelinde, ceviz bahçelerinde verimlilik hektar başına 2 ila 2.5 ton arasında değişirken Amerika’da özellikle Kaliforniya bölgesinde ve Şili’de bu rakam minimum 5 ila 6 tonlar seviyesinde. Bu durum, rekabet gücümüzü ciddi şekilde etkiliyor” dedi.

