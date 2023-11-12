Yayınlanma: 12.11.2023 - 11:57

Güncelleme: 12.11.2023 - 11:57

CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. CHP PM üyesi Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi. Peki, CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem kimdir? Erhan Adem kaç yaşında, nereli?

ERHAN ADEM KİMDİR?

Erhan Adem, eğitimci bir ailenin ilk evladı olarak 1974 yılında Kemerhisar Kasabası’nda dünyaya geldi. İlk öğrenimini Niğde’nin Postallı köyünde, orta öğrenimini Adana Hürriyet Ortaokulunda ve lise eğitimini Mersin Dumlupınar Lisesinde tamamlayan Adem, eğitim hayatına Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nde devam etti ve 1998 yılında buradan mezun oldu.

Siyasi hayatına genç yaşlarda amcasının belediye başkanlığı etrafında şekillenen bir dünya görüşü ile CHP’de adım atan Adem, afiş asma işleriyle başladığı siyasi yolculuğuna daha birçok görev ekleyerek devam etmiştir. 2001 yılında Niğde’de tarım ilaçları bayiliği yaparak iş ve ticaret dünyasına adım atan Adem, aynı zamanda siyasi faaliyetlerini de sürdürdü.

2007’den 2010’a kadar Niğde Merkez İlçe yönetiminde görev yapan Adem, 2010-2012 yılları arasında Tema Vakfı Niğde Şubesi Başkanlığını üstlendi. Ardından 2012-2014 yılları arasında CHP Niğde İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş, 2014 yerel seçimlerinde İl Seçim Komitesi Başkanlığını yaptı.

Erhan Adem, CHP 38. Olağan Kurultayında, Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçildi.

ERHAN ADEM'İN ÖZEL YAŞAMI

Kişisel hayatında da başarılı bir aile tablosu çizen Erhan Adem, evli ve iki çocuk babasıdır.