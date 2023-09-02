TARİŞ kuru incir fiyatları ne kadar? 2023 TARİŞ incir fiyatı...

Yayınlanma: 02.09.2023 - 16:28

Güncelleme: 02.09.2023 - 16:28

Aydın’ın altın sarısı kuru incirlerinde yeni sezon heyecanı devam ederken, TARİŞ İncir Birliği bu yılki alım fiyatlarını açıkladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da üreticilerin merakla beklediği alım fiyatlarını yapılan toplantının ardından açıklayan TARİŞ İncir Birliği Yönetim Kurulu, yeni sezonun üreticilere hayırlı olmasını diledi.

KURU İNCİR NE KADAR?

Yapılan toplantının ardından 0-100 rüfuz incirin kilogramdaki adedi 36-40 arası olan A1 kalitesi için 116 TL, 41-45 arası olan A2 kalitesi için 108 TL, 46-50 arası olan A3 kalitesi için 100 TL, 51-55 arası olan A4 kalitesi için 92 TL, 56-60 arası olan A5 kalitesi için 84 TL, 61-65 arası olan A6 kalitesi için 76 TL, 66-70 arası olan A7 kalitesi için 68 TL, 71-80 arası olan A8 kalitesi için 60 TL, 81-90 arası olan A9 kalitesi için 52 TL, 91-100 arası olan A10 kalitesi için 44 TL ve 101-130 arası olan A11 kalitesi için de 36 TL fiyat tespit edildi.

Kalitesine göre çatlak kuru incirin kilogram fiyatı 30 TL ile 45 TL arasında değişirken, 0-100 arası olan çatlak kuru incirin kilogramı 45 TL, 101-200 arası olan çatlak kuru incirin kilogramı 38 TL,201-300 arası olan çatlak kuru incirin kilogramı ise 30 TL oldu.







