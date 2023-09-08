Tariş kuru üzüm taban fiyatı nedir? Kuru üzüm ne kadar?

Yayınlanma: 08.09.2023 - 17:21

Güncelleme: 08.09.2023 - 17:21

Kuru üzüm üreticleri 2023 kuru üzüm taban fiyatlarının açıklanmasını merakla bekliyor.

TARİŞ KURU ÜZÜM TABAN FİYATI NE KADAR?



Tariş, ortaklarından alacağı 7 numara çekirdeksiz kuru üzüm avans alım fiyatını 45 TL olarak belirledi.

Tariş, 2023 sezonu kuru üzüm taban alım fiyatını açıkladı. Tariş Üzüm Birliği Başkanı Ali Rıza Türker, bugün ortaklarına yayınladığı mesajda, 7 numara en düşük kaliteli kuru üzümün alım fiyatını 45 TL olarak açıklandı. 11 Eylül Pazartesi günü ödemelerin başlayacağını duyuran Türker, Tariş Üzüm Birliği’ne bağlı 13 kooperatifte alımların devam ettiğini belirtti. Öte yandan yetkililer bu yıl kuru üzüm rekoltesinin geçen yıla oranla yüzde 35 oranında daha düşük olacağını tahmin ediyor. Kuru üzüm üretiminde gerçekleşen rekolte kaybı nedeniyle fiyatların artması bekleniyor.