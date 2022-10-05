TARSİM'den çiftçilere 366 milyon TL kuraklık ödemesi
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında bu yıl 3 bin 50 köyde kuraklıktan zarar gören 1,2 milyon dekarlık alan için 366 milyon TL hasar ödemesi yaptı.
Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) açıklamasına göre, şirket, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında 2022 yılına özel üreticinin primine yüzde 70 devlet prim desteği sağladı.
Türkiye genelinde 151 bin adedin üzerinde kuraklık verim sigortası poliçesi tanzim edildi. 2,6 milyon dekar alan sigortalandı. Eksperlerin saha gözlem ve verim tespit çalışmalarının ardından 51 ildeki 305 ilçede yer alan 3 bin 50 köyde eşik değerlerin altında verim gerçekleştiği tespit edildi. Söz konusu köylerde sigortalı olan tüm üreticilere hasar ödemesi yapılarak, zararları karşılandı.
Bu yıl sigortalı üreticilerden toplanan 72 milyon TL prim karşılığında, 1,2 milyon dekar alan için 366 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi.
Geçen yıl Kuraklık Verim Sigortası kapsamında, 67 ildeki 375 ilçede yer alan 5 bin 311 köyde yaklaşık 50 bin adet hasar tespit çalışması yapılmıştı. Söz konusu verim tespit çalışması yapılan yer sayısı 70 ile, 432 ilçeye ve 6 bin 717 köye ulaştı.
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