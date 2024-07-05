Tasarruf havada kaldı: 402 milyon lira tanıtıma harcandı

Asgari ücretli ile kök aylığı 8 bin liranın altında olan milyonlarca emekli “sıfır zamma” mahkum edildi. İktidarın temsil, tanıtma ve ağırlama giderleri ise tavan yaptı. Tasarruf sözde kaldı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 05.07.2024 - 04:00
Tasarruf havada kaldı: 402 milyon lira tanıtıma harcandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, temsil ve tanıtma giderleri nisan ayında 52.5 milyon liraydı. Tasarruf tedbirleri yürürlüğe girmesine karşın mayıs ayında artarak 402.7 milyon liraya yükseldi.

Toplantı ve organizasyon giderleri 9.3 milyon liradan 225.4 milyon liraya çıktı.

Kira ödemeleri için nisanda 1 milyar 23 milyon 732 bin lira harcama yapılmıştı. Bu harcama da mayısta 1 milyar 122 milyon 52 bin liraya yükseldi.

CHP Manisa Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Vehbi Bakırlıoğlu, “Kamuda tasarruf diyerek memurların servislerini kestiniz. Zevki iktidar sürüyor, faturayı yurttaş ödüyor” dedi.


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