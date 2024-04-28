Tasarruf sadece emekçi ve emekliye!

Asgari ücrete temmuzda zam yapılmayacağını açıklayan, emekli aylıklarında da mevzuat dışında ek artışa sıcak bakmayan iktidar, diğer yandan şirketlere milyarlarca liralık vergi muafiyet ve istisnası sağlıyor.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 28.04.2024 - 18:22
Tasarruf sadece emekçi ve emekliye!
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre bu yıl vergilerden 7.4 trilyon lira gelir bekleniyor. Yurttaşın sırtındaki dolaylı vergilerden bütçeye milyarlarca lira gelecek.  ÖTV’den bu yıl için beklenen bütçe hedefi 1.4 trilyon lira. KDV’den de 826.5 milyar lira gelir hedefleniyor. Geçim derdindeki yurttaş vergileriyle bütçeyi sırtlıyor. Buna karşın iktidar enflasyonla mücadele gerekçesiyle yaklaşık 8 milyon asgari ücretliye temmuzda zam yapılmayacağını açıkladı. Diğer yandan milyonlarca emekli için de temmuzda sadece mevzuatta öngörülen artışların yapılması bekleniyor. İktidar emekliye seyyanen zamma sıcak bakmıyor. En düşük aylık olan 10 bin lira konusunda da yeni bir gelişme yok. Ekonomideki ağır fatura emekçi ve emekliye kesilirken, sermayenin ödemesi gereken milyarlarca liralık vergiden ise vazgeçiliyor.

İKTİDARDAN ŞİRKETLERE VERGİ AVANTAJI

Bütün maaş ve ücretlerin asgari ücret kadar olan bölümünü vergi kapsamı dışında bırakan iktidar, diğer yandan şirketlere milyarlarca liralık vergi avantajı sağlıyor. Bütçe Yasası’na göre bu yıl vergi harcaması tahmini 2.2 trilyon lira. İstisna ve muafiyetler bütçede “vergi harcaması” başlığı altında yer alıyor. Toplam 2.2 trilyon liralık istisna ve muafiyetin  657.1 milyar lirasını şirket ve kurumların ödeyecekleri Kurumlar Vergisi kapsamındaki istisnalar oluşturuyor.  Devlet, şirket ve kurumlardan alacağı 657.1 milyar liralık vergiden vazgeçiyor. Gelecek yıl bu kapsamda vazgeçilecek vergi tahmini 837.1 milyar lira. 2026 tahmini de 989.7 milyar lira. Bu yıl gelir vergisi yasası kapsamında tahsilinden vazgeçilen vergi tahmini ise 1 trilyon 6 milyar lira. KDV Yasası kapsamında istisna kapsamındaki vergi tutarı 342.2 miyar lira. ÖTV Yasası kapsamında 61.7 milyar liralık vergiden vazgeçilecek. Bu arada “diğer yasalar” kapsamında da bu yıl 143.1 milyar liralık vergi, muafiyet ve istisna kapsamında bulunuyor. Kamuda tasarrufu yılın ikinci yarısına erteleyen, emekçi ve emekliye zamda isteksiz davranan iktidar, diğer yandan şirket ve kurumların ödeyecekleri milyarlarca liralık vergiden vazgeçiyor.


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