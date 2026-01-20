Tasarruf söylemlerine karşın bakanlıklar yılbaşında verilen başlangıç ödeneklerini aştı: 17 bakanlıktan 12’sine bütçe yetmedi

Bakanlıklar ile kurumlara her yıl TBMM’de kabul edilen Bütçe Yasası ile yılın başında “başlangıç ödeneği” veriliyor. Bütçesi yetmeyenlere de yıl içerisinde “yedek ödenekten” aktarma yapılıyor. Birçok bakanlık ile kurum yıllık harcamada, Bütçe Yasası ile verilen “başlangıç ödeneğini” aştı. Toplam 17 bakanlık bulunuyor. Bu bakanlıklardan 12’sinin harcaması, “başlangıç ödeneğinin” üzerine çıktı. Sadece 5 bakanlık bütçesini yetirebildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BİLE “BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNİ” AŞTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre, Adalet Bakanlığı’nın başlangıç ödeneği 280.2 milyar liraydı. Yıl sonu harcaması 285.6 milyar lira oldu. İçişleri Bakanlığı’nın başlangıç ödeneği 96.4 milyar liraydı. Yıl sonu harcamasının toplamı 106.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı bile “başlangıç ödeneğini” aştı. Bakanlığın başlangıç ödeneği 6.5 trilyon liraydı. Yılsonu toplam gideri 6.7 trilyon lira olarak gerçekleşti.

HESABI TUTTURAMADILAR

Büyük bütçeli bakanlıklardan birisi de Sağlık Bakanlığı’ydı. Bakanlığın “başlangıç ödeneği” 1 trilyon 20 milyar liraydı. Harcaması 1.1 trilyon lira olarak gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 479.2 milyar liralık “başlanıç ödeneği”nin üzerine çıkarak 512.6 milyar liralık harcama yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “başlangıç ödeneği” 53.2 milyar liraydı. Yılsonu harcamnası 67.1 milyar lira oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 124.4 milyar liralık “başlangıç ödeneği”nin üzerine çıkarak 135.1 milyar liralık harcama gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 219.2 milyarlık “başlangıç ödeneği”ne karşılık 360.2 milyar liralık harcama yaptı.

Ticaret Bakanlığı’nın “başlangıç ödeneği” 56.2 milyar liraydı. Harcaması 57.5 milyar lira oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da “başlangıç ödeneği”ni aştı. Başlangıç ödeneği 407 milyar 10 milyon liraydı. Harcaması 407 milyar 501 milyon lira oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 231.9 milyar liralık “başlangıç ödeneği”ne karşılık 238.7 milyar liralık harcama gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “başlangıç ödeneği” 438.1 milyar liraydı. Yıl sonu harcaması 479.1 milyar liraya çıktı.

5 BAKANLIK BÜTÇELERİNİ AŞMADI

Yıl sonu itibariyle harcaması “başlangıç ödeneği”nin altında kalan sadece 5 bakanlık var. Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini yetirdi. Yıllık harcamaları bütçelerini aşmadı.

MİLLİ SARAYLAR’DA ÖDENEK KATLANDI

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın “başlangıç ödeneği” 3.1 milyar liraydı. Yıl sonunda giderlerinin 8.3 milyar lira olarak gerçekleşmesi dikkat çekti.

SARAY’IN HARCAMASI

Cumhurbaşkanlığı’nın geçen yılki bütçesi 16.9 milyar liraydı. Yıl sonu harcaması 15.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçesi ile birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet’in geçen yılki bütçesi 130.1 milyar liraydı. Yıl sonu harcaması 129.6 milyar lira olarak gerçekleşti.