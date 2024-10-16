Tasarruf yok, bütçe ‘açılıyor’

Yayınlanma: 16.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.10.2024 - 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ile ocak-eylül dönemi bütçe gerçekleşme sonuçlarını açıkladı. 9 aylık dönemde bütçe 100.5 milyar TL açık verdi. Bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63.4 oranında arttı. Ocak-eylül döneminde ise bütçe giderleri 7 trilyon 158.6 milyar TL, bütçe gelirleri 6 trilyon 84.6 milyar TL oldu. Bütçe geçen yılın ocak-eylül döneminde 512.6 milyar TL açık vermişti. Bu yılın aynı döneminde açık 1 trilyon 74 milyar TL’ye çıktı.

Ocak-eylül döneminde vergi gelirleri 2.9 trilyon TL’den 5.1 trilyon TL’ye çıktı. Örtülü ödenek harcamaları için eylülde 282.4 milyon TL, 9 aylık dönemde ise 8.3 milyar TL harcama gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı’nın 9 aylık harcaması 8.8 milyar TL oldu. Diyanet’in aynı dönemdeki harcaması da 74.5 milyar TL olarak gerçekleşti.