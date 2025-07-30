Taşyapı’nın “karot” oyunu! Etiler’e çökme planı yapıyorlar

Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu Taşyapı Şirketi’nin planladığı proje ile Etiler’de bulunan Toprakkale Sokağı’ndaki yurttaşlar evlerinden çıkarılma riskiyle karşı karşıya kaldı. Etiler Toprakkale Sokak’ta bulunan huzurevi arsasına 8 katlı otel projesi yapan Taşyapı uzun yıllar İBB’den imar izni alamadı. Arsa 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar planlarında otel alanına çevrildi ve “ÇED gerekli değildir” kararı çıkarıldı. İmara aykırı biçimde 8 katlı inşa edilen otel henüz ruhsat alamadı.

Taşyapı bu kez de otelin içinde bulunduğu adadaki apartmanların tamamına göz dikti. Apartmanların her birinden birer daire satın alan şirket kat maliki sıfatıyla binalardan karot aldırarak kentsel dönüşüme zorladı. Kat maliklerini toplantıya çağıran patron Emrullah Turanlı, alanda rezidanslar, spor alanları yapılacağını söyledi. Kat maliklerine sunulan sözleşmede arsa payının yarısını şirkete devretmeleri talep edildi ancak inşa edilen yeni binalarda nerede ve kaç metrekare ev verileceği söylenmedi. Yurttaşlar dört yıl sürmesi planlanan projenin ardından ne ile karşı karşıya kalacaklarını bilmiyor. Turanlı apartmanların arasında bulunan ağaçlık alanı satın almış ve kesim işlemleri başlamıştı. Yurttaşların aktardığına göre Cumhuriyet TV'nin gündeme getirmesinin ardından kesim bugün İBB tarafından durduruldu.

Yurttaşlara mikrofon uzatmak üzere Etiler’e giden Cumhuriyet TV ekibi karot alınan binaları görüntüledi. Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Terkoğlu şirketin Etiler’de yürüttüğü planı tek tek anlattı.