TAV: Üsküp ve Ohrid havalimanlarının işletme hakkı süreleri 2 yıl uzatıldı
TAV Havalimanları, Üsküp ve Ohrid havalimanlarının işletme hakkı sürelerinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.
KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"22 Nisan 2020 tarihinde kamuya açıkladığımız faaliyet raporumuzda Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerini telafi etmek için ortaklık yaptığımız tüm havacılık otoriteleri ile mücbir sebep telafi süreçlerini başlattığımızı değerli yatırımcılarımıza duyurmuştuk
Kuzey Makedonya'da işlettiğimiz Üsküp ve Ohrid havalimanlarının imtiyaz sahibi şirket olan bağlı ortaklığımız TAV Macedonia DOOEL, TAV Havalimanları ve Kuzey Makedonya Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı arasında bu konuya istinaden bir anlaşma imzalanmıştır.
Kuzey Makedonya'da işlettiğimiz Üsküp ve Ohrid havalimanlarının Haziran 2030'da sona erecek olan işletme hakkı süreleri, bu anlaşma uyarınca ikişer yıl uzatılmıştır ve söz konusu havalimanlarının işletme hakkı bitiş tarihi Haziran 2032 olarak güncellenmiştir. "
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