TBYD Başkanı duyurdu: Bir sigara grubuna daha büyük zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda bir sigara grubuna gelen zammı duyurdu.

TBYD Başkanı duyurdu: Bir sigara grubuna daha büyük zam!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 09:21

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabında yeni sigara zammını duyurdu.

Dündar, Philip Morris grubuna 8 Mart'tan itibaren zam geldiğini açıkladı. Yeni zamlı fiyat listesinin ardından grubun en ucuz sigarası 80 TL'ye, en pahalı sigarası ise 110 TL'ye yükseldi.

  • Bu hafta BAT, Esse ve JTİ grubuna da zam gelmişti. 
  •  BAT grubunun en pahalı sigarası 91 TL olurken en ucuz sigarası 75 TL olmuştu. 
  •  JTİ grubunun en pahalı sigarası 91 TL olurken, en ucuzu 75 TL'ye raflarda yerini alıyor. Grubun sigaraları ortalama 75-80 TL'den satılıyor. 
  •  Esse grubunda ise en pahalı sigara 90 TL olurken, en ucuz sigara ise 70 TL olarak açıklandı.

İşte açıklanan zamlı fiyat listesi:


Etiketler: #TBYD #Sigara #Sigara zammı #Fiyat listesi

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