Sigara fiyatlarına dev zam: Tarih verildi!
TBYD Başkanı Erol Dündar, sigaraya 2025 yılında ilk zam yapan firmayı açıkladı. Firma, fiyatlara 8 TL zam yaptı. Zamlı fiyatlar 5 Mart tarihi itibarıyla geçerli olacak.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, güncellenen fiyat tarifesini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.
Dündar, "İlk sigara zammı JTİ gurubundan" diyerek sigara fiyatlarına 8 TL zam geldiğini açıkladı.
Son zamla birlikte en ucuz sigara 75 TL'ye, en pahalı sigara ise 91 TL'ye yükseldi.
Dündar'ın paylaştığı listeye göre, yeni fiyat tarifesi şöyle:
İlk sigara zamı JTİ gurubundan 8 tl #ZamGeldi #sigara pic.twitter.com/a71FBPyhm9— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) March 4, 2025
Etiketler: #Sigara #Sigara zammı
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