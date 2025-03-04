Sigara fiyatlarına dev zam: Tarih verildi!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 18:31

Güncelleme: 04.03.2025 - 18:31

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, güncellenen fiyat tarifesini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

Dündar, "İlk sigara zammı JTİ gurubundan" diyerek sigara fiyatlarına 8 TL zam geldiğini açıkladı.

Son zamla birlikte en ucuz sigara 75 TL'ye, en pahalı sigara ise 91 TL'ye yükseldi.

Dündar'ın paylaştığı listeye göre, yeni fiyat tarifesi şöyle: