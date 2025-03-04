Sigara fiyatlarına dev zam: Tarih verildi!

TBYD Başkanı Erol Dündar, sigaraya 2025 yılında ilk zam yapan firmayı açıkladı. Firma, fiyatlara 8 TL zam yaptı. Zamlı fiyatlar 5 Mart tarihi itibarıyla geçerli olacak.

Sigara fiyatlarına dev zam: Tarih verildi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.03.2025 - 18:31

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, güncellenen fiyat tarifesini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. 

Dündar, "İlk sigara zammı JTİ gurubundan" diyerek sigara fiyatlarına 8 TL zam geldiğini açıkladı. 

Son zamla birlikte en ucuz sigara 75 TL'ye, en pahalı sigara ise 91 TL'ye yükseldi. 

Dündar'ın paylaştığı listeye göre, yeni fiyat tarifesi şöyle:


Etiketler: #Sigara #Sigara zammı

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