TCDD borç batağında! 6,1 milyarlık kamu yükü…

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, 20 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla güncel Hazine Alacak Stoku verilerini kamuoyuna duyurdu. Açıklanan resmi veriler, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) Hazineye olan borç yükünün yıllar içindeki artışını ve kurumlar arasındaki dağılımını bir kez daha ortaya koydu. Son dönemde liyakatsiz görevlendirme tartışmaları ve özelleştirme ajandasında üst sıralarda yer aldığı iddialarıyla gündeme gelen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), en fazla Hazine borcu bulunan kamu kuruluşu oldu.

KİT BORÇLARININ YÜZDE 99'U TCDD'DE

Bakanlığın yayımladığı rapora göre, listede yer alan üç kamu iktisadi teşebbüsünün toplam Hazine borcu 6 milyar 183 milyon 369 bin TL seviyesine ulaştı. Bu borç yükünün neredeyse tamamı TCDD'nin hesaplarında birikti. Toplamda 6 milyar 132 milyon 369 bin TL Hazine borcu bulunan TCDD, üç KİT’in toplam borç miktarının yüzde 99’unu tek başına sırtladı.

Yönetim kadroları nedeniyle "iktidarın arka bahçesi ve çiftliği" haline getirildiği yönünde eleştirilere hedef olan TCDD’nin dışındaki diğer kamu kuruluşlarının borç bakiyeleri ise şu şekilde netleşti:

EÜAŞ: 30 milyon 291 bin TL

BOTAŞ: 20 milyon 957 bin TL

KAMU TEŞEBBÜSLERİNİN YILLARA GÖRE BORÇ DEĞİŞİMİ

KİT’lerin Hazineye olan borçlarında geçmiş yıllardan bu yana yaşanan dalgalanmalar ve artış grafiği dikkat çeken boyutlara ulaştı. 2018 yılında 3 milyar 307 milyon 110 bin TL olarak kayıtlara geçen toplam borç stoku, 2019-2026 yılları arasındaki dönemde şu şekilde seyretti: