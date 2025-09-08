Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılının üçüncü Enflasyon Raporu'nu düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Peki, TCMB 2026-2027 enflasyon tahmini ne oldu? 2026-2027 enflasyonda düşüş bekleniyor mu?

MERKEZ BANKASI 2026-2027 ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu’nu İstanbul Finans Merkezi’ndeki TCMB Yerleşkesi'nde yapılan toplantıyla açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TCBM'nin yıl sonu TÜFE tahminin içeren raporu açıkladı. Karahan 2025 yılı sonu için enflasyonun yüzde 25-29 aralığında gerçekleşeceğini, 2026 yılı sonu için ise yüzde 13-19 aralığında olması öngörüldüğünü açıkladı.