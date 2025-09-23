TCMB açıkladı: Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylül ayında yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi’ni (FHGE) açıkladı.

FHGE’DE ÖNE ÇIKAN ARTIŞLAR

Finans sektöründe faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarıyla oluşturulan endeks, geçen aya göre 12,3 puan artarak 177,1 seviyesine yükseldi. Son üç aylık iş durumu, hizmet talebi ve gelecek üç aya ilişkin hizmet talep beklentileri tüm alt endeksler FHGE’nin artış yönünde etkiledi.

İŞ DURUMU VE HİZMET TALEBİ GELİŞMELERİ

İş durumu ve hizmetlere olan talepte son üç ayda iyileşme gözlenirken, gelecek üç aya dair hizmet talep beklentileri de güçlendi. Ancak istihdam tarafında, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ve önümüzdeki dönemde artış bekleyenlerin sayısında zayıflama görüldü.

ALT SEKTÖRLERDE GÜVEN ENDEKSLERİ

NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre, “Finans ve Sigorta Faaliyetleri” alt sektörlerinde de güven endekslerinde artış yaşandı. “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri” 13,3 puan, “65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları” 0,1 puan ve “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” 2,7 puan yükseldi.